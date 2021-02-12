Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов будет прооперирован после Шведских игр

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что нападающий национальной команды и СКА Марат Хуснутдинов будет прооперирован по окончании Шведских игр.
«Ситуация такова, что Марат вместе с командой находится в «пузыре». Когда сборная завершит турнир, он вместе с ней вернётся в Россию, и тогда ему сделают операцию. Сейчас очень сложно вылететь из Швеции. Сейчас Марат находится на терапии.
Ребята приезжают в сборную с полными силами, все бьются. Надо ценить те клубы, которые отдают игроков сборной. Есть люди, которые не смотрят вообще клубный хоккей, смотрят только сборные, а это совершенно другой уровень», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».
Напомним, 18-летний хоккеист получил повреждение во втором периоде матча с Финляндией (3:2). Он выбыл на четыре месяца.
- 12 февраля 2021
-
19:29
-
19:23
-
18:44
-
18:21
-
17:34
-
17:22
-
16:50
-
16:15
-
15:36
-
15:30
-
15:01
-
14:44
-
14:05
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:09
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:39
-
08:13
-
08:05
-
07:56
-
07:29
-
07:12