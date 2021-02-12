Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов будет прооперирован после Шведских игр

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что нападающий национальной команды и СКА Марат Хуснутдинов будет прооперирован по окончании Шведских игр.



«Ситуация такова, что Марат вместе с командой находится в «пузыре». Когда сборная завершит турнир, он вместе с ней вернётся в Россию, и тогда ему сделают операцию. Сейчас очень сложно вылететь из Швеции. Сейчас Марат находится на терапии.



Ребята приезжают в сборную с полными силами, все бьются. Надо ценить те клубы, которые отдают игроков сборной. Есть люди, которые не смотрят вообще клубный хоккей, смотрят только сборные, а это совершенно другой уровень», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».



Напомним, 18-летний хоккеист получил повреждение во втором периоде матча с Финляндией (3:2). Он выбыл на четыре месяца.

Нападающий сборной России Марат Хуснутдинов выбыл на длительный срок