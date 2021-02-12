Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Артемий Панарин получил травму. Он пропустит матч с «Бостоном»

Артемий Панарин получил травму. Он пропустит матч с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что нападающий команды Артемий Панарин получил травму нижней части тела, сообщает обозреватель New York Post Молли Уокер на своей странице в «Твиттере».

Хоккеист пропустит матч с «Бостон Брюинз». Встреча состоится в ночь с 12 на 13 февраля по московскому времени. Старт запланирован на 3:00 мск.

Отмечается, что Панарин вернётся в строй со дня на день.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля, российский форвард в третьем периоде сыграл всего одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.

Артемий Панарин повторил достижение Брайана Лича, Яромира Ягра и Микаэля Нюландера
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021