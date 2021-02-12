Артемий Панарин получил травму. Он пропустит матч с «Бостоном»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал, что нападающий команды Артемий Панарин получил травму нижней части тела, сообщает обозреватель New York Post Молли Уокер на своей странице в «Твиттере».

Хоккеист пропустит матч с «Бостон Брюинз». Встреча состоится в ночь с 12 на 13 февраля по московскому времени. Старт запланирован на 3:00 мск.

Отмечается, что Панарин вернётся в строй со дня на день.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ), состоявшемся 11 февраля, российский форвард в третьем периоде сыграл всего одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах в последние 10 минут основного времени. После матча Куинн заявил, что Панарин пройдёт обследование.