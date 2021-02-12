Крис Друри назначен генеральным менеджером сборной США на ОИ-2022

Крис Друри назначен генеральным менеджером сборной США на Олимпийских играх 2022 года, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея США.

Отмечается, что ему будут помогать Консультативная группа мужской национальной сборной США во главе с Джоном Ванбисбруком, помощником исполнительного директора по хоккейным операциям в США, а также генеральными менеджерами НХЛ Дэвидом Пойлом, Доном Уодделлом, Стэном Боумэном, Джеффом Гортоном, Лу Ламорелло, Биллом Герином, Томом Фитцджеральдом, Биллом Зито и Кевином Адамсом.

Напомним, Друри работает в системе «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2015 года. С марта 2019-го он был помощником генерального менеджера, он также отвечает за работу фарм-клуба. В начале февраля Друри был назначен младшим генеральным менеджером «Рейнджерс».