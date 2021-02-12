Хованов — об уходе из «Ак Барса»: были команды, говорившие, что буду играть в 2-3-м звене

Нападающий системы «Ак Барса» Александр Хованов сообщил, что не отказывался играть в ВХЛ.
«Отказывался выступать за «Барс»? Нет. Я не представляю, как 20-летний пацан, только приехавший в Россию, ещё ничего не показал и говорит руководству: «Нет, я буду играть только в КХЛ». Мне кажется, это смешно.
Даже если бы мне сказали, что я буду играть за «Барс» в августе, а не ноябре, я бы так же пошёл туда играть.
Не против играть в «Барсе», но в то же время требовал обмена в другую команду КХЛ? С тем же юношеским максимализмом это связано, думаю. Понимал, что мне по силам играть в КХЛ, но нужно время, чтобы войти в игру. У «Ак Барса» сильная команда, которая идёт за Кубком, и есть железобетонно четыре-пять центральных, которых нелегко вытеснить.
Были команды, которые мне говорили, что я у них буду играть во втором-третьем звене, и меня это цепляло. Хотелось играть именно в КХЛ из-за этого», — приводит слова Хованова «Спорт Бизнес Online».
- 12 февраля 2021
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