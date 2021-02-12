Браташ — о поражении в матче с Казахстаном: наша молодёжь достойно выдержала этот экзамен

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с Казахстаном (1:2) в матче Kazakhstan Hockey Open.
«Соперник выставил максимально сильный и боевой состав. Мы все прекрасно знаем этих хоккеистов, представителей клуба «Барыс».
Было интересно посмотреть наших молодых ребят на фоне такого серьёзного соперника. Я считаю, что наша молодёжь достойно выдержала этот экзамен финалом.
Судьбу матча решил один маленький нюанс. Мы имели шансы выиграть, и по завершении встречи я похвалил ребят, потому что они всё отдали для победы, но немного не хватило.
Не всегда получается выиграть, даже когда все полностью выкладываются, что сегодня и было. Это был действительно очень серьёзный и достойный соперник для наших молодых игроков.
Как выходить на товарищеский матч после такого поражения? Турнир завершён, и завтрашняя встреча будет товарищеская. Тем не менее, конечно, ребята выложились по полной и психологически и физически, поэтому непросто завтра будет, тем более меньше чуток уже осталось отдыхать.
Но всё равно будем ребят готовить и настраивать на работу.
Это их работа, тем более когда они представляют свою страну. Введём завтра молодёжь. У нас в команде два игрока МХЛ присутствуют – проверим их в бою», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.
- 12 февраля 2021
-
22:52
-
22:48
-
22:25
-
22:06
-
21:37
-
21:14
-
21:02
-
20:22
-
20:13
-
19:49
-
19:29
-
19:23
-
18:44
-
18:21
-
17:34
-
17:22
-
16:50
-
16:15
-
15:36
-
15:30
-
15:01
-
14:44
-
14:05
-
13:29
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
10:45
-
10:10
-
10:00
-
09:35