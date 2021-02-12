Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Браташ — о поражении в матче с Казахстаном: наша молодёжь достойно выдержала этот экзамен

Браташ — о поражении в матче с Казахстаном: наша молодёжь достойно выдержала этот экзамен
Хоккей / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с Казахстаном (1:2) в матче Kazakhstan Hockey Open.

«Соперник выставил максимально сильный и боевой состав. Мы все прекрасно знаем этих хоккеистов, представителей клуба «Барыс».

Было интересно посмотреть наших молодых ребят на фоне такого серьёзного соперника. Я считаю, что наша молодёжь достойно выдержала этот экзамен финалом.

Судьбу матча решил один маленький нюанс. Мы имели шансы выиграть, и по завершении встречи я похвалил ребят, потому что они всё отдали для победы, но немного не хватило.

Не всегда получается выиграть, даже когда все полностью выкладываются, что сегодня и было. Это был действительно очень серьёзный и достойный соперник для наших молодых игроков.

Как выходить на товарищеский матч после такого поражения? Турнир завершён, и завтрашняя встреча будет товарищеская. Тем не менее, конечно, ребята выложились по полной и психологически и физически, поэтому непросто завтра будет, тем более меньше чуток уже осталось отдыхать.

Но всё равно будем ребят готовить и настраивать на работу.

Это их работа, тем более когда они представляют свою страну. Введём завтра молодёжь. У нас в команде два игрока МХЛ присутствуют – проверим их в бою», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Олимпийская сборная России проиграла Казахстану на Kazakhstan Hockey Open
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021