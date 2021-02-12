Браташ — о поражении в матче с Казахстаном: наша молодёжь достойно выдержала этот экзамен

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с Казахстаном (1:2) в матче Kazakhstan Hockey Open.



«Соперник выставил максимально сильный и боевой состав. Мы все прекрасно знаем этих хоккеистов, представителей клуба «Барыс».



Было интересно посмотреть наших молодых ребят на фоне такого серьёзного соперника. Я считаю, что наша молодёжь достойно выдержала этот экзамен финалом.



Судьбу матча решил один маленький нюанс. Мы имели шансы выиграть, и по завершении встречи я похвалил ребят, потому что они всё отдали для победы, но немного не хватило.



Не всегда получается выиграть, даже когда все полностью выкладываются, что сегодня и было. Это был действительно очень серьёзный и достойный соперник для наших молодых игроков.



Как выходить на товарищеский матч после такого поражения? Турнир завершён, и завтрашняя встреча будет товарищеская. Тем не менее, конечно, ребята выложились по полной и психологически и физически, поэтому непросто завтра будет, тем более меньше чуток уже осталось отдыхать.



Но всё равно будем ребят готовить и настраивать на работу.



Это их работа, тем более когда они представляют свою страну. Введём завтра молодёжь. У нас в команде два игрока МХЛ присутствуют – проверим их в бою», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Олимпийская сборная России проиграла Казахстану на Kazakhstan Hockey Open