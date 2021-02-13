Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рейнджерс» без Панарина вновь уступил «Бостону», который продлил серию побед до 5 игр

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал форвард «мишек» Ник Ритчи.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 30 бросков по воротам, а нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич провёл на льду 20 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».

Коллега по амплуа Шестёркина из «Бостона» — Ярослав Галак отразил все 21 бросков по воротам, оформив свой первый шат-аут в сезоне.

Для «Бостон Брюинз» эта победа стала 5-й кряду, в тоже время для «Нью-Йорк Рейнджерс» это 3-е поражение подряд.

Напомним, что из-за повреждения встречу пропускал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.