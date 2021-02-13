Павел Бучневич провёл яркий бой с 23-летним канадским защитником «Бостона»
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
За 5 минут до конца 2-го периода российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич после борьбы за воротами «Бостона» вступил в драку с 23-летним канадским защитником «Брюинз» Жереми Лозоном. В результате яркого кулачного поединка уроженец Череповца оказался на льду.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть драку (на видео с отметки 2:28) можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В текущем сезоне Павел Бучневич провёл 13 встреч за «Рейнджерс», в которых отметился 8 (3+5) очками при показателе полезности «-3».
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