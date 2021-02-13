«Сент-Луис» прервал 3-матчевую серию поражений. У Барбашёва гол в пустые ворота

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Дублем в составе «Сент-Луиса» на счету 28-летнего американского защитника Джастина Фолка, ещё по шайбе на последних минутах встречи забросили Иван Барбашёв (в пустые ворота) и Брэйден Шенн. В составе «Аризоны» отличился Юхан Ларссон.
«Сент-Луис» прервал свою 3-матчевую серию поражений, а «Аризона» прервала аналогичную победную серию.
«Сент-Луис Блюз», с 18 очками в 14 играх, является лидером в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ, а «Аризона Койотс» — на 5-м месте.
В следующем матче «Аризона» на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис» ожидают две подряд гостевые встречи с «Миннесотой Уайлд».
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