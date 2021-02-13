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«Сент-Луис» прервал 3-матчевую серию поражений. У Барбашёва гол в пустые ворота

«Сент-Луис» прервал 3-матчевую серию поражений. У Барбашёва гол в пустые ворота
Хоккей / НХЛ 0
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Дублем в составе «Сент-Луиса» на счету 28-летнего американского защитника Джастина Фолка, ещё по шайбе на последних минутах встречи забросили Иван Барбашёв (в пустые ворота) и Брэйден Шенн. В составе «Аризоны» отличился Юхан Ларссон.

«Сент-Луис» прервал свою 3-матчевую серию поражений, а «Аризона» прервала аналогичную победную серию.
«Сент-Луис Блюз», с 18 очками в 14 играх, является лидером в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ, а «Аризона Койотс» — на 5-м месте.

В следующем матче «Аризона» на выезде сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Сент-Луис» ожидают две подряд гостевые встречи с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Перрон, Хоффман) – 02:28' (5x4)   1:1 Ларссон (Истерли, Хэйтон) – 28:44' (5x5)   1:2 Фолк (Кайру, Гуннарссон) – 53:05' (5x5)   1:3 Барбашев (Шенн, Фолк) – 58:52' (en)   1:4 Шенн – 59:35' (en)
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