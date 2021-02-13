Владимир Тарасенко впервые в сезоне провёл тренировку с «Сент-Луисом»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко провёл первую тренировку с командой после операции на плече, которую он перенёс в сентябре 2020 года. Россиянин помещён клубом в долгосрочный список травмированных.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того, россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.

В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».