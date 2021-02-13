«Это будет уникальное мероприятие». В НХЛ рассказали о матчах на озере Тахо

Руководитель департамента НХЛ по проведению мероприятий Стив Майер рассказал о двух матчах, которые пройдут под открытым небом на озере Тахо.

«Чувствуем определённый ажиотаж. Нас ждёт невероятное событие. Посмотрим, какой будет реакция болельщиков и спонсоров на эти матчи после того, как они состоятся, а мы поймём, что у нас получилось в плане организации. После этого будем думать, стоит ли проводить что-то подобное в будущем.

Это мероприятие должно получиться очень зрелищным. Увидим два замечательных матча в субботу и воскресенье и рассчитываем, что найдём отклик у болельщиков. Им нужны яркие соревнования. Они сейчас сидят дома, мы все вместе оказались в непростой ситуации. И вот мы предлагаем им шоу, которое, думаю, привлечёт их внимание. Не так важно, какой твой любимый вид спорта. Можно интересоваться хоккеем, баскетболом, футболом, но эти матчи хочешь посмотреть. Если интерес будет серьёзным, руководство лиги соберётся и поговорит о будущем таких матчей, которые можно будет организовывать в красивейших и значимых местах континента.

Приезжаешь сюда и видишь, какая красота тебя окружает: озеро, горы — тут все само за себя говорит. Декорации тут уже готовы. Нам ничего не нужно делать в этом плане. Вы всё увидите на следующей неделе, когда будете смотреть трансляцию. Мы только пользуемся тем, что находимся в таком потрясающем месте, на природе.

Будет уникальное мероприятие, отличающееся от других. Очень жаль, что мы не можем собрать здесь зрителей. Надеюсь, эти игры станут настоящим шоу для тех, кто посмотрит их по телевидению. Мы думали о таких матчах и теперь начинаем претворять в жизнь наши задумки. Создаётся впечатление, что они все больше и больше становятся похожими на события, о которых люди будут говорить очень долго. Нам кажется, что здесь состоятся матчи, которые запомнят навсегда», — приводит слова Майера пресс-служба НХЛ.

20 февраля на озере Тахо встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а 21 февраля — «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут без зрителей.