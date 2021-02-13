Тренер сборной России: ребята в тонусе и готовы играть два матча за два дня

Тренер сборной России Альберт Лещёв дал комментарий в преддверии матча третьего этапа Евротура с командой Швеции.

«Сборную России ожидают два матча за два дня? Не вижу сложностей, ребята в тонусе и готовы играть в таком режиме. Насколько Шведские игры помогут тренерскому штабу юниорской сборной? Для нас с Владимиром Филатовым это большой вызов. Уверен, Шведские игры дадут большой импульс перед юниорским чемпионатом мира.

Чибриков? Для Никиты это тоже колоссальный опыт. Уверен, что выступление за национальную команду будет большим подспорьем для выступления на ЮЧМ и для быстрого развития карьеры», — приводит слова Лещёва пресс-служба ФХР.

Матч Швеция — Россия состоится сегодня, 13 февраля, в Мальмё. Начало встречи — в 18:00 мск.