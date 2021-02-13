Шестёркин — о матче с «Бостоном»: пропустил свою шайбу, не смог прижаться к штанге
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о пропущенной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:1).
«Пропустил свою шайбу. Не смог прижаться к штанге. Буду работать над этим компонентом. Обидно, что именно эта шайба изменила ход игры, и мы проиграли», — приводит слова Шестёркина пресс-служба НХЛ.
Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал форвард «мишек» Ник Ритчи. Шестёркин отразил 29 из 30 бросков по воротам, а нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич провёл на льду 20 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0».
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