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Стэмкос: подозреваем, что мой тест на коронавирус окажется ложноположительным

Стэмкос: подозреваем, что мой тест на коронавирус окажется ложноположительным
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал попадание в список игроков, отсутствующих по протоколу COVID-19.

«На данный момент мы подозреваем, что тест окажется ложноположительным. Надеюсь, так и будет, и я вернусь на лёд в ближайшие пару дней. А пока, я буду следовать протоколам НХЛ», – написал Стэмкос в своём «твиттере».

Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

В нынешнем сезоне Стэмкос принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+6».

Стивен Стэмкос внесён «Тампой» в протокол COVID-19
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