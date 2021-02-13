Мироманов: уверен, в плане результата у «Сочи» в следующем сезоне будет другая картина

Защитник «Сочи» Даниил Мироманов прокомментировал вызов в олимпийскую сборную России восьми представителей клуба.

«Считаю, что все ребята эти вызовы заслужили. У нас — самая молодая команда в КХЛ, при этом в каждом матче она конкурентна, выступает без провалов, игроки растут. Кстати, не нужно забывать, что и в национальную сборную на Шведские игры приглашены два форварда «Сочи» — Сергей Шмелёв и Герман Рубцов. По возможности следим за их игрой, за этапом Евротура.

При всей молодости «Сочи» клубу нужен ещё и результат? Считаю, что этот сезон очень полезен для команды. Создан фундамент, молодые хоккеисты набирают опыт, уровень игры команды становится выше. Уверен, что в плане результата в следующем сезоне будет другая картина», — приводит слова Мироманова Russia-Hockey.ru.