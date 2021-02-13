Зыков: с нетерпением жду возможности сыграть за МОДО

Нападающий Валентин Зыков прокомментировал подписание контракта со шведским МОДО.

«С нетерпением жду возможности сыграть за МОДО. Это исторический клуб, с большим количеством громких имён. С нетерпением жду возможности снова сыграть в хоккей», — приводит слова Зыкова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Зыков провёл в регулярном чемпионате за «Вегас Голден Найтс» 15 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «–2». Большую часть сезона форвард провёл в АХЛ за «Чикаго», приняв участие в 29 матчах и набрав 15 (10+5) очков.

Кроме того, Зыков играл в НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». В лиге на его счету 55 матчей и 17 (7+10) очков. В сезоне-2019/2020 Зыков отбыл 20-матчевую дисквалификацию за употребление запрещённых веществ.