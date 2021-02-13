Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Принс — о сборной Беларуси: это хорошая возможность поиграть на мировом уровне

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Принс — о сборной Беларуси: это хорошая возможность поиграть на мировом уровне
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс прокомментировал решение выступать в составе национальной команды Беларуси.

«Очень обрадовало это предложение. Это серьёзная возможность. Играя за белорусскую национальную команду, смогу получить большой опыт. Мечтал об этом с того самого момента, как подписал контракт с «Динамо» почти два года назад. Если будет возможность сыграть за сборную в течение ближайших нескольких месяцев, это прекрасно. Живу в Минске. Очень нравятся город и страна. И то, что я смогу играть за неё, для меня многое значит.

Чего жду от первого в карьере чемпионата мира? Пока не знаю. Никогда не принимал участия в турнирах такого уровня, поэтому не знаю, чего ожидать. Это будут мои первые матчи за Беларусь. Всё, что мне нужно, — выложиться в них на сто процентов и получить удовольствие.

Что стало главным фактором, склонившим меня принять такое предложение? Несколько ребят из Северной Америки уже играют за сборную Беларуси. И они сказали, что им понравилось. Это хорошая возможность поиграть на мировом уровне. Это предложение означало, что я смогу сделать что-то хорошее в карьере и получить новый опыт. Очень рад», — приводит слова Принса Allhockey.Ru.

Хоккеисты минского «Динамо» Принс, Паре и Тейлор будут выступать за сборную Беларуси
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021