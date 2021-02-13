Хартикайнен: иногда узнаю о статистике в медиа, но специально за рекордами не слежу

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

«Каково в качестве лидера подходить к плей-офф? Это высокая планка. Ощущения хорошие. Почти все готово к матчам за Кубок Гагарина. Слежу ли за своей статистикой в КХЛ? Да, иногда узнаю об этом из медиа, но специально за какими-то рекордами не слежу.

Приготовило ли финское звено какие-то фишки для соперников в плей-офф? Конечно! Когда станет известно, с какой командой будем играть и кто из защитников нам будет противостоять, тогда будет ясно, в какой манере будем действовать», — сказал Хартикайнен в интервью клубному YouTube-каналу «Салавата Юлаева».