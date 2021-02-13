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Кэссиди: «Бостон» комфортно чувствовал себя в матче с «Рейнджерс»

Кэссиди: «Бостон» комфортно чувствовал себя в матче с «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0).

«Галак? Яро выступает стабильно и на высоком уровне на протяжении всего сезона. Сегодня он был реально хорош. Не помню, чтобы у соперника было много шансов на отскоках и добиваниях.

Мне не нравилось, с какой активностью мы играли в нападении. Нужно было больше идти на ворота и бросать, сражаться за шайбу на борту. Возможно, сказывалось, что это наш шестой матч на выезде. Мы говорили об этом в раздевалке, что можем хорошо играть в атаке в равных составах, умеем реализовывать большинство. Такой посыл был, и после перерыва мы активнее пошли на ворота. В целом комфортно чувствовали себя в этом матче, который получился не только интересным в нападении, но и силовым», — приводит слова Кэссиди пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» без Панарина вновь уступили «Бостону», который продлил серию побед до 5 игр
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