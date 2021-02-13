Макгуайр: владелец одного клуба НХЛ запретил тратить больше $ 65 млн на зарплату игрокам
Известный телекомментатор Пьер Макгуайр поделился информацией о финансовых нюансах, с которыми сталкиваются клубы НХЛ во время пандемии, когда нет дохода от продажи билетов.
«В Национальной хоккейной лиге есть команда, которая в 2020 году потеряла $ 35 млн из-за пандемии. Владелец клуба рекомендовал генеральному менеджеру потратить не более $ 65 млн на зарплату хоккеистам. Назвать эту команду не могу», — сказал Макгуайр в эфире радиостанции TSN690.
Официальный потолок зарплат составляет $ 81,5 млн, но все клубы лиги потратили на контракты хоккеистов больше $ 65 млн. Ближе всего к этой отметке — «Лос-Анджелес Кингз» и «Оттава Сенаторз» (кэпхит $ 68,8 млн). Нижний лимит зарплат составляет $ 60,2 млн.
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