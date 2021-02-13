Ягр: хотел похудеть до 108 кг, но сейчас вешу 117. Дома полная тарелка печенья

Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр признался, что из-за беременности жены ему с трудом удаётся держать себя в форме.
«Вешу 120 кг. Хотел похудеть до 108 кг, но сейчас вешу 117 кг. Прихожу домой, там полная тарелка печенья», — сказал Ягр.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии, забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «–10» и 28 минутах штрафного времени.
За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз». Кроме того, Ягр выступал в КХЛ за омский «Авангард».
- 13 февраля 2021
-
16:39
-
16:34
-
16:13
-
15:42
-
15:02
-
14:53
-
14:36
-
13:28
-
13:18
-
12:28
-
11:55
-
10:53
-
10:46
-
10:00
-
09:39
-
09:02
-
08:49
-
08:31
-
07:39
-
07:09
-
06:29
-
05:40
- 12 февраля 2021
-
23:53
-
23:36
-
23:25
-
22:52
-
22:48
-
22:25
-
22:06
-
21:37
-
21:14
-
21:02
-
20:22
-
20:13
-
19:49