Ягр: хотел похудеть до 108 кг, но сейчас вешу 117. Дома полная тарелка печенья

Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр признался, что из-за беременности жены ему с трудом удаётся держать себя в форме.

«Вешу 120 кг. Хотел похудеть до 108 кг, но сейчас вешу 117 кг. Прихожу домой, там полная тарелка печенья», — сказал Ягр.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии, забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «–10» и 28 минутах штрафного времени.

За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз». Кроме того, Ягр выступал в КХЛ за омский «Авангард».