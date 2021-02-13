Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией

Сегодня, 13 февраля, сборная России в Мальмё проведёт второй матч на этапе Евротура — Шведские хоккейные игры. Соперником команды Игоря Ларионова станет сборная Швеции. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России проведёт матч в следующих сочетаниях:
Самонов (Тарасов);
Алексеев — Минулин, Чехович — Соркин — Жафяров;
Пыленков — Зборовский, Бутузов — Красковский — Коваленко;
Кирсанов — Журавлёв, Кравцов — Моисеев — Шмелёв;
Мисюль, Чибриков, Грошев — Бардаков — Подколзин.
Шведские игры проходят в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.
Напомним, в дебютном матче Шведских игр сборная России одержала победу над командой Финляндии со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).
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