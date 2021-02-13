Какко — о Панарине: Артемий способен вести игру. В матче с «Бостоном» всё было по-другому

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко поделился мнением о российском нападающем Артемии Панарине после проигрыша в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (0:1).
«В нашем звене он способен вести игру и раздавать отличные передачи. Сегодня всё было немного по-другому. Райан Строум, я и Алексис Лафренье чуть больше обычного увлекались перепасовкой», — приводит слова Какко пресс-служба НХЛ.
Напомним, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму нижней части тела и пропустил матч с «Бостоном».
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал форвард «мишек» Ник Ритчи.
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