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Науменков — о прогрессе в атаке: стиль «Салавата» заставляет брать на себя ответственность

Науменков — о прогрессе в атаке: стиль «Салавата» заставляет брать на себя ответственность
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков ответил на вопросы о тренировочном процессе команды во время паузы в чемпионате КХЛ.

«Удалось ли восстановиться за выходные? Да, все отдохнули. Вышли на работу с настроением, соскучились по льду. Первый день дали нагрузку, во второй добавили немного тактических элементов.

В конце поиграли немного, чтобы вспомнить после перерыва, что такое хоккей. Уделяли внимание раскату. В последних матчах были с этим проблемы.

Что способствовало моему прогрессу в атаке? Мне кажется, много факторов: доверие тренеров, помощь партнёров, стиль игры, который заставляет больше играть с шайбой и брать на себя ответственность», — приводит слова Науменкова «Горобзор.ру» со ссылкой на пресс-службу уфимского клуба.

В ходе сезона хоккеист перешёл в «Салават Юлаев» из ЦСКА. В 21 матче он набрал 11 (4+7) очков.

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