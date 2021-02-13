Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Анисимов переведён в запасной состав «Оттавы»

Анисимов переведён в запасной состав «Оттавы»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов переведён в запасной состав команды, сообщает журналист Брюс Гэрриоч на своей странице в «Твиттере».

В обратном направлении отправился вратарь Филип Густавссон.

Напомним, Анисимов прошёл процедуру драфта отказов. Ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским форвардом.

Анисимов выступает за «Сенаторз» с лета 2019 года. Был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» на Зака Смита. В нынешнем сезоне российский нападающий в четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».

За «Оттаву» Анисимов сыграл 53 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал шесть голевых пасов при общем показателе полезности «-18».

Ни один клуб НХЛ не забрал Артёма Анисимова с драфта отказов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021