Анисимов переведён в запасной состав «Оттавы»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов переведён в запасной состав команды, сообщает журналист Брюс Гэрриоч на своей странице в «Твиттере».



В обратном направлении отправился вратарь Филип Густавссон.



Напомним, Анисимов прошёл процедуру драфта отказов. Ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским форвардом.



Анисимов выступает за «Сенаторз» с лета 2019 года. Был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» на Зака Смита. В нынешнем сезоне российский нападающий в четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».



За «Оттаву» Анисимов сыграл 53 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал шесть голевых пасов при общем показателе полезности «-18».

Ни один клуб НХЛ не забрал Артёма Анисимова с драфта отказов