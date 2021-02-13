Анисимов переведён в запасной состав «Оттавы»
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов переведён в запасной состав команды, сообщает журналист Брюс Гэрриоч на своей странице в «Твиттере».
В обратном направлении отправился вратарь Филип Густавссон.
Напомним, Анисимов прошёл процедуру драфта отказов. Ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским форвардом.
Анисимов выступает за «Сенаторз» с лета 2019 года. Был обменян из «Чикаго Блэкхоукс» на Зака Смита. В нынешнем сезоне российский нападающий в четырёх матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3».
За «Оттаву» Анисимов сыграл 53 встречи, в которых забросил 15 шайб и отдал шесть голевых пасов при общем показателе полезности «-18».
Ни один клуб НХЛ не забрал Артёма Анисимова с драфта отказов
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