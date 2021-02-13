Источник: Фазель хотел перенести ЧМ-2021 в Петербург, Минск бы получил матчи ЧМ-2023

Крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat поделилось информацией о том, что матчи ЧМ-2021 могли бы пройти в Санкт-Петербурге. Напомним, что изначально турнир должны были принять Рига и Минск, но недавно было принято решение, что чемпионат мира состоится только в Риге.
«У президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля был секретный план по переносу чемпионата мира-2021. Турнир должен был быть перемещён из Минска в Санкт-Петербург — это подтвердил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, которому Фазель представил план в ходе двустороннего обсуждения. Идея заключалась в том, что происходил обмен: Петербург принимал матчи ЧМ-2021, а Минск получил бы матчи ЧМ-2023, который должен пройти в Петербурге.
План провалился, потому что России запретили принимать международные турнира из-за массового допинга и решения Спортивно-арбитражного суда, этот запрет будет действовать до 2022 года», — отмечает издание.
При этом газета отмечает, что её главный осведомитель Куммола вёл особый дневник, где записывал все контакты, звонки и встречи, которые касались чемпионата мира.
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