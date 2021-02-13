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Источник: Фазель хотел перенести ЧМ-2021 в Петербург, Минск бы получил матчи ЧМ-2023

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Источник: Фазель хотел перенести ЧМ-2021 в Петербург, Минск бы получил матчи ЧМ-2023
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Крупнейшее финское издание Helsingin Sanomat поделилось информацией о том, что матчи ЧМ-2021 могли бы пройти в Санкт-Петербурге. Напомним, что изначально турнир должны были принять Рига и Минск, но недавно было принято решение, что чемпионат мира состоится только в Риге.

«У президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля был секретный план по переносу чемпионата мира-2021. Турнир должен был быть перемещён из Минска в Санкт-Петербург — это подтвердил вице-президент ИИХФ Калерво Куммола, которому Фазель представил план в ходе двустороннего обсуждения. Идея заключалась в том, что происходил обмен: Петербург принимал матчи ЧМ-2021, а Минск получил бы матчи ЧМ-2023, который должен пройти в Петербурге.

План провалился, потому что России запретили принимать международные турнира из-за массового допинга и решения Спортивно-арбитражного суда, этот запрет будет действовать до 2022 года», — отмечает издание.

При этом газета отмечает, что её главный осведомитель Куммола вёл особый дневник, где записывал все контакты, звонки и встречи, которые касались чемпионата мира.

Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии
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