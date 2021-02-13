Труба — о счёте 0:1 с «Рейнджерс»: это НХЛ, здесь надо находить способ набирать очки

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:1).



«Это нездорово — проигрывать в одну шайбу. Это НХЛ, здесь надо выигрывать и находить способ набирать очки. И это особенно актуально в укороченном сезоне», — приводит слова Трубы пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы в матче стал форвард «мишек» Ник Ритчи. Вратарь гостей Ярослав Галак не пропустил ни одной шайбы, отразив 21 бросок и оформив первый шат-аут в сезоне.