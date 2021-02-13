Чибриков — среди самых молодых игроков сборной России с набранным очком. Моложе — Овечкин

В эти минуты проходит второй матч третьего этапа Евротура, Шведских хоккейных игр, между сборной России и хозяевами турнира — командой Швеции.

На 37-й минуте при счёте 0:1 защитник сборной России Никита Чибриков отдал результативную передачу, ассистировав Даниле Моисееву.

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На день матча Чибрикову — 17 лет 11 месяцев и 28 дней. Таким образом, Чибриков стал одним из самых молодых игроков сборной России с набранным очком. В более молодом возрасте в составе российской команды очко набирал только нападающий Александр Овечкин.

Ранее Никита Чибриков, дебютировавший в составе сборной России в матче с Финляндией, вышел на лёд в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней. Таким образом, он стал третьим самым молодым игроком национальной сборной в отечественном хоккее. Моложе него дебютировали за основу лишь два игрока – Владислав Третьяк в возрасте 17 лет 7 месяцев 8 дней и Александр Овечкин в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.