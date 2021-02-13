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Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию, одержав восьмую победу на Евротуре подряд

Сборная России одержала победу над командой Швеции во втором матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

В составе сборной России шайбу забросил Данила Моисеев. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Чибриков и Сергей Шмелёв. Победный буллит реализовал Владимир Бутузов.

В составе шведской команды забил Эмиль Петтерссон.

Это восьмая победа россиян подряд в нынешнем розыгрыше Евротура.



Шведские игры проходят в Мальмё с 11 по 14 февраля. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.

Уже завтра, 14 февраля, сборная России проведёт заключительный матч Шведских хоккейных игр с командой Чехии, а Швеция — с Финляндией.