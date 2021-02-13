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«Эдмонтон» выставил Джеймса Нила на драфт отказов

«Эдмонтон» выставил Джеймса Нила на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» выставил нападающего Джеймса Нила на драфт отказов, сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».

33-летний хоккеист принял участие в девяти встречах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».

Контракт нападающего с зарплатой $ 5,75 млн в год действует до конца сезона-2022/2023.

Напомним, в июле 2019 года «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» совершили обмен хоккеистами. Милан Лучич продолжил карьеру в «Флэймз», а Джеймс Нил — в «Ойлерз». Также «Калгари» получил условный выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

Нил рассказал, что его обменяли в «Эдмонтон», пока он летел в самолёте
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