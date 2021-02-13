«Эдмонтон» выставил Джеймса Нила на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» выставил нападающего Джеймса Нила на драфт отказов, сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».



33-летний хоккеист принял участие в девяти встречах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».



Контракт нападающего с зарплатой $ 5,75 млн в год действует до конца сезона-2022/2023.

Напомним, в июле 2019 года «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» совершили обмен хоккеистами. Милан Лучич продолжил карьеру в «Флэймз», а Джеймс Нил — в «Ойлерз». Также «Калгари» получил условный выбор в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги в 2020 году.