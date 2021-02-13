Браташ: олимпийской сборной России порой не хватало остроты ощущений в завершении атаки

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ подвёл итоги встречи с командой «Казахстан-2» (3:2 ОТ).



«Был хороший матч и было хорошее соперничество. Заметно, что наш сегодняшний противник был очень хорошо мотивирован.



Мы трезво оценивали состояние нашей команды: третья встреча за три дня, причём после вчерашнего матча у нас не было даже суток для отдыха. Поэтому мы прекрасно понимали, что ребята устали и психологически, и физически. Тем не менее все смогли найти в себе силы и отработали этот матч по полной. Этой свежести и остроты ощущений им временами не хватало в завершении атаки, чтобы превращать своё преимущество в голы. Именно поэтому при наличии игрового преимущества нам так тяжело давались заброшенные шайбы.



Конечно, индивидуальные ошибки были, без них никак. Но отношение ребят и самоотдача — за это их стоит похвалить, что мы и делаем», — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР.

Олимпийская сборная России в овертайме обыграла Казахстан-2 в товарищеской встрече