Ларионов: у нас есть игроки, которые не ждут, когда к ним придёт шанс, а сами берут его

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов подвёл итоги встречи со сборной Швеции (2:1 Б) на Шведских играх.



«С чем связываю то, что все три матча со Швецией на Евротуре получились тяжёлыми? Это то, о чём я говорил с Юханом Гарпенлёвом после встречи. Вместо того чтобы сыграть 6:5 или 5:4, когда получаешь огромное количество эмоций и голов, матч складывается вот так. Была масса моментов с обеих сторон. Начали вяло, во втором периоде это переломили, стали создавать моменты, играть более агрессивно. Это две школы, которые проповедуют хоккей «у кого больше шайба, тот больше контролирует игру». Наверное, можно сослаться на это.



Пытаемся последние пару лет забрать у шведов их лучшие качества — контроль шайбы, хорошее катание, масса голевых моментов. Ребята во второй половине встречи сделали это блестяще. Заслуга всей команды — что не сломались, выстояли, взяли себя в руки и провели хорошую концовку матча.



Как угадал с Моисеевым? Парень горит, у него много энергии, энтузиазма. Провёл две хорошие тренировки. Понимаешь, насколько парень заряжен и хочет себя проявить. Сегодня он это сделал. Довольны, что у нас есть игроки, которые не ждут, когда к ним придёт шанс, а сами берут его. Связка Мо, как я его зову, с Чибриковым отыграла очень здорово.



Почему шведы начали матч лучше? Было сказано в самом начале, за счёт чего мы можем быть сильнее шведов — за счёт контроля шайбы, за счёт того, что мы спокойны с шайбой, не паникуем, за счёт игры в короткий пас, который разбивает любую оборону. Когда это не получалось, я был немного разочарован, что ребята не услышали или у них был мандраж. Все понимали, что матч решал исход турнира. Победа в основное время давала возможность выиграть турнир. Может, давление свалилось, команда молодая. Международные матчи отличаются от КХЛ, многие ребята получают колоссальный опыт в таких встречах. Шведы доминировали в первом периоде, мы во втором периоде нашли возможность переломить. Каждый из ребят сыграл хороший матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию, одержав восьмую победу на Евротуре подряд