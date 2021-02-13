Самонов: дают играть — надо забирать своё. После Швеции апостолом себя не чувствую

Голкипер сборной России Александр Самонов подвёл итоги встречи со сборной Швеции (2:1 Б) на Шведских играх.
«Дают играть — надо забирать своё. Рад, что всё так хорошо получается, получаю полезный международный опыт, но апостолом себя не чувствую. Со шведами главное было перетерпеть первый период, они всегда в начале много атакуют, крутят возле ворот. Мы потом подравнялись и забрали своё. На буллитах отталкивался от своей игры, шведов не изучал. Готов ли завтра играть после столь напряжённого матча? Если Родина позовёт — всегда готов», — передаёт слова Самонова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, сборная России одержала победу над командой Швеции во втором матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
- 13 февраля 2021
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