Моисеев — о первой шайбе за Россию: партнёр отдал, я заковырял. Голы закопаны на пятаке

Нападающий сборной России Данила Моисеев подвёл итоги встречи со сборной Швеции (2:1 Б) на Шведских играх.



«Тяжёлый матч, шведы хорошо катаются, владеют шайбой. Хорошо, что выиграли. Мой гол? Всё получилось, как всегда. Голы забиваются с пятака, там они закопаны. Партнёр отдал на пятак, а там уже заковырял.



Мне позвонили из ФХР, спросили, готов ли я сыграть за сборную России. Я, конечно, ответил, что готов, собрался и приехал. Это было удивительно, но я стремлюсь попасть сюда. Не скажу, что я этого не ждал. Можно ли попасть на чемпионат мира уже в этом году? Буду стараться, всё возможно», — передаёт слова Моисеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сборная России одержала победу над командой Швеции во втором матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Ларионова.