Третьяк: Самонов в одиночку обыграл шведов. Он может попасть на ЧМ-2021

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче с командой Швеции (2:1 Б) на Шведских хоккейных играх.
«Тяжёлый и интересный матч на нервах с сильной шведской командой. Наш вратарь Александр Самонов в одиночку их обыграл, он молодец.
Если откровенно, то все ребята старались, заслужили победу. Они старались на протяжении всего матча. Хорошо, что в овертайме выдержали, когда шведы нас могли «похоронить».
Восьмая победа подряд важна для команды, хоккеисты чувствуют уверенность. Тренеры смотрят на перспективы ребят, кто как бьётся, кто как играет.
Самое главное — не пропустить таланты, в будущем правильно сделать выбор. Из этого состава игроки могут оказаться в заявке на чемпионат мира, например вратарь точно. Он третий Евротур вытаскивает», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
- 13 февраля 2021
-
21:46
-
21:34
-
21:18
-
21:17
-
21:11
-
21:09
-
21:05
-
20:48
-
20:27
-
20:12
-
20:00
-
19:50
-
19:37
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:15
-
17:55
-
17:28
-
16:39
-
16:34
-
16:13
-
15:42
-
15:02
-
14:53
-
14:36
-
13:28
-
13:18
-
12:28
-
11:55
-
10:53
-
10:46
-
10:00
-
09:39
-
09:02