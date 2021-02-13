Третьяк: Самонов в одиночку обыграл шведов. Он может попасть на ЧМ-2021

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче с командой Швеции (2:1 Б) на Шведских хоккейных играх.



«Тяжёлый и интересный матч на нервах с сильной шведской командой. Наш вратарь Александр Самонов в одиночку их обыграл, он молодец.



Если откровенно, то все ребята старались, заслужили победу. Они старались на протяжении всего матча. Хорошо, что в овертайме выдержали, когда шведы нас могли «похоронить».



Восьмая победа подряд важна для команды, хоккеисты чувствуют уверенность. Тренеры смотрят на перспективы ребят, кто как бьётся, кто как играет.



Самое главное — не пропустить таланты, в будущем правильно сделать выбор. Из этого состава игроки могут оказаться в заявке на чемпионат мира, например вратарь точно. Он третий Евротур вытаскивает», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию, одержав восьмую победу на Евротуре подряд