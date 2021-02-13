Форварда «Айлендерс» Комарова не забрали с драфта отказов

Финский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» Леонид Комаров прошёл процедуру драфта отказов, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Крис Джонстон. Таким образом, форвард остаётся игроком «островитян».
Ранее «Айлендерс» выставили Комарова на драфт отказов.
В 2018 году форвард подписал с американским клубом четырёхлетний контракт на $ 12 млн.
В январе «островитяне» уже выставляли Комарова на уэйвер, но тогда его никто не забрал.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Комаров принял участие в 46 матчах и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафного времени. В 17 матчах плей-офф форвард забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Комаров был выбран клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом раунде драфта-2006 под общим 180-м номером. В НХЛ провёл 457 матчей и набрал 162 (62+100) очка. В КХЛ выступал за московское «Динамо».
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