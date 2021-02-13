Р. Ротенберг: вся Россия болеет за сборную России. Наша команда чувствует эту поддержку

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился своим мнением о победе сборной России в матче с командой Швеции (2:1 Б) на Шведских играх.



«Очень важный матч, и такая рабочая победа получилась. Наши ребята просто переработали команду Швеции за счёт дисциплины, самоотдачи. Все играли в обороне. Наша система подразумевает участие пяти игроков и в атаке, и в обороне.



Сегодня все здорово отработали в защите, не велись на провокации игроков сборной Швеции. Отмечу и игру нашего вратаря, который сыграл на высочайшем уровне.



Очень важно, что в преддверии чемпионата мира у нас все линии играют на высоком уровне. Важно, что игроки, приезжая в сборную, играют на пределе, несмотря на травмы. Ребята играли и за себя, и за Марата Хуснутдинова, который травмировался.



Данила Моисеев, заменивший травмированного Артёма Галимова, изначально не планировался в сборную. Но он вышел первый раз и забил важнейший гол в такой важной встрече. Это уникальные моменты.



Отмечу и командные действия наших ребят, и игру в меньшинстве. Мы ни одной шайбы не пропустили в меньшинстве на этом турнире за восемь матчей. Это и есть залог побед, это работа тренерского штаба, работа игроков. Играя втроём две минуты в овертайме, наши ребята ловили все шайбы на себя.



Спасибо всем болельщикам за поддержку! Наша команда чувствует эту поддержку. Знаю, что вся Россия болеет за сборную России по хоккею», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Сборная России в серии буллитов обыграла Швецию, одержав восьмую победу на Евротуре подряд