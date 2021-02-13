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«Вашингтон» может отправить Самсонова в АХЛ набирать форму

«Вашингтон» может отправить Самсонова в АХЛ набирать форму
Хоккей / НХЛ 0
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«Вашингтон Кэпиталз» может отправить голкипера Илью Самсонова в фарм-клуб. Российский вратарь может получить шанс набрать форму в АХЛ, сообщает североамериканский журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт не стал комментировать эту информацию. Он отметил, что клуб сделает отдельное заявление.

Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. Он только недавно возобновил тренировки с командой.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Все хоккеисты уже вернулись к тренировкам.

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