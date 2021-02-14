Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» за 9 секунд до конца матча вырвала победу у «Виннипега», у Дадонова — гол

«Оттава» за 9 секунд до конца матча вырвала победу у «Виннипега», у Дадонова — гол
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» встречался с «Оттавой Сенаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Виннипег» открыл счёт в матче на 25-й минуте после точного броска Марка Шайфли. Менее, чем через 2 минуты российский форвард Евгений Дадонов сравнял счёт. За 9 секунд до конца матча шайба Брэди Ткачука принесла «Оттаве» победу. Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов не отметился результативными действиями. Защитники Никита Зайцев и Артём Зуб также очков не набрали.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Шайфли (Весалайнен, Моррисси) – 25:43' (5x5)   1:1 Дадонов (Уайт, Зуб) – 27:29' (5x5)   1:2 Ткачук (Райлли, Браун) – 59:51' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021