«Оттава» за 9 секунд до конца матча вырвала победу у «Виннипега», у Дадонова — гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» встречался с «Оттавой Сенаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Виннипег» открыл счёт в матче на 25-й минуте после точного броска Марка Шайфли. Менее, чем через 2 минуты российский форвард Евгений Дадонов сравнял счёт. За 9 секунд до конца матча шайба Брэди Ткачука принесла «Оттаве» победу. Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов не отметился результативными действиями. Защитники Никита Зайцев и Артём Зуб также очков не набрали.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.