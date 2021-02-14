«Оттава» за 9 секунд до конца матча вырвала победу у «Виннипега», у Дадонова — гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» встречался с «Оттавой Сенаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Виннипег» открыл счёт в матче на 25-й минуте после точного броска Марка Шайфли. Менее, чем через 2 минуты российский форвард Евгений Дадонов сравнял счёт. За 9 секунд до конца матча шайба Брэди Ткачука принесла «Оттаве» победу. Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов не отметился результативными действиями. Защитники Никита Зайцев и Артём Зуб также очков не набрали.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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