«Вегас» обыграл «Сан-Хосе в матче НХЛ, Кныжов – без очков.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Джонатан Маршессо, Марк Стоун и Чандлер Стивенсон. Единственную шайбу за «Сан-Хосе» забросил Томаш Гертл. Российский защитник «Сан-Хосе» Никита Кныжов провёл на площадке 18 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.