«Вегас» обыграл «Сан-Хосе в матче НХЛ, Кныжов – без очков.
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Джонатан Маршессо, Марк Стоун и Чандлер Стивенсон. Единственную шайбу за «Сан-Хосе» забросил Томаш Гертл. Российский защитник «Сан-Хосе» Никита Кныжов провёл на площадке 18 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Стивенсон, Мартинес) – 13:13' (5x4) 0:2 Стоун (Карлссон, Гласс) – 29:56' (5x4) 1:2 Гертл (Балцерс, Власик) – 38:39' (5x5) 1:3 Стивенсон (Так, Мартинес) – 46:45' (5x4)
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