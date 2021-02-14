Евгений Дадонов стал третьей звездой матча «Виннипег» — «Оттава».

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» встречался с «Оттавой Сенаторз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.Российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов стал автором одной из шайб.

Россиянин был признан третьей звездой матча. Первой звездой матча стал нападающий Брэди Ткачук, который стал автором победного гола. Вторая звезда – голкипер «Виннипега» Коннор Хелабайк.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.