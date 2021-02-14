«Тампа» разгромила «Флориду», на счету Волкова шайба, у Василевского 33 сейва

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Тайлер Джонсон (2), Александр Волков и Баркли Гудроу. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сейва из 34 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 22.29 на льду записал на свой счёт результативную передачу.

У «Флориды» единственную шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Голкипер Сергей Бобровский совершил 22 сейва из 28 бросков.

Следующий матч 16 февраля команды проведут между собой, затем «Тампа» 19 и 21 февраля сыграет на выезде с «Даллас Старз», а «Флорида» 18 февраля проведёт выездную встречу с «Каролиной Харрикейнз».