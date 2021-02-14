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«Тампа» разгромила «Флориду», на счету Волкова шайба, у Василевского 33 сейва

«Тампа» разгромила «Флориду», на счету Волкова шайба, у Василевского 33 сейва
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромил «Флориду Пантерз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Мэтью Жозеф, Тайлер Джонсон (2), Александр Волков и Баркли Гудроу. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сейва из 34 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 22.29 на льду записал на свой счёт результативную передачу.

У «Флориды» единственную шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Голкипер Сергей Бобровский совершил 22 сейва из 28 бросков.

Следующий матч 16 февраля команды проведут между собой, затем «Тампа» 19 и 21 февраля сыграет на выезде с «Даллас Старз», а «Флорида» 18 февраля проведёт выездную встречу с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Хедман, Сергачёв) – 24:11' (5x4)   0:2 Жозеф – 25:32' (5x5)   0:3 Джонсон (Смит) – 32:58' (5x5)   0:4 Джонсон (Палат, Рутта) – 39:48' (5x5)   1:4 Ватрано (Коннолли, Луостаринен) – 49:47' (5x5)   1:5 Волков (Смит, Жозеф) – 50:58' (5x5)   1:6 Гудроу (Гурд) – 55:45' (4x4)
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