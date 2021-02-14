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«Чикаго» обыграл «Коламбус» в овертайме, Задоров сделал ассист

«Чикаго» обыграл «Коламбус» в овертайме, Задоров сделал ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Счёт встречи – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николя Боден, Карл Сёдерберг и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Никита Задоров за 18.33 на площадке записал на свой счёт результативную передачу.

У «Коламбуса» голы забили Патрик Лайне и Кэм Аткинсон. Форвард Михаил Григоренко за 9.25 на льду заработал показатель полезности «-1». Защитник Владислав Гавриков за 18.25 на площадке совершил два броска по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 16 и 18 февраля «Чикаго» проведёт на выезде с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» 16 февраля сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Аткинсон) – 06:39' (5x5)   1:1 Боден (Кейн, Задоров) – 23:12' (5x5)   1:2 Аткинсон (Веренски, Джонс) – 34:47' (5x5)   2:2 Сёдерберг (Курашев) – 56:15' (5x5)   3:2 Дебринкэт (Кейн) – 60:35' (3x3)
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