«Сент-Луис» победил «Аризону» в овертайме, у Барбашёва гол и ассист

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Клиффорд, Зак Сэнфорд, Иван Барбашёв, Джордан Кайру и Майк Хоффман. Также Барбашёв, отыгравший 17.58, записал на свой счёт результативную передачу.
У «Аризоны» голы забили Конор Гарланд, Барретт Хэйтон, Ник Шмальц и Драйден Хант. Российский защитник Илья Любушкин провёл на площадке 12.03 и заработал показатель полезности «-3».
Следующий матч 16 февраля команды сыграют между собой, затем 19 и 21 февраля «Сент-Луис» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Аризона» 19 и 21 февраля дома сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее в рамках игрового дня «Детройт Ред Уингз» на выезде победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.
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