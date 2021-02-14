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«Сент-Луис» победил «Аризону» в овертайме, у Барбашёва гол и ассист

«Сент-Луис» победил «Аризону» в овертайме, у Барбашёва гол и ассист
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Клиффорд, Зак Сэнфорд, Иван Барбашёв, Джордан Кайру и Майк Хоффман. Также Барбашёв, отыгравший 17.58, записал на свой счёт результативную передачу.

У «Аризоны» голы забили Конор Гарланд, Барретт Хэйтон, Ник Шмальц и Драйден Хант. Российский защитник Илья Любушкин провёл на площадке 12.03 и заработал показатель полезности «-3».

Следующий матч 16 февраля команды сыграют между собой, затем 19 и 21 февраля «Сент-Луис» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Аризона» 19 и 21 февраля дома сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее в рамках игрового дня «Детройт Ред Уингз» на выезде победил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Гарланд – 00:21' (5x5)   1:1 Клиффорд (де ла Роуз) – 05:46' (5x5)   1:2 Сэнфорд (Барбашев, Крюг) – 13:22' (5x5)   2:2 Хэйтон (Келлер, Чикран) – 25:27' (5x5)   2:3 Барбашев (О'Райлли, Перрон) – 27:09' (5x5)   3:3 Шмальц (Демерс, Экман-Ларссон) – 41:50' (5x5)   4:3 Хант (Фишер) – 51:23' (5x5)   4:4 Кайру (Хоффман) – 54:23' (5x5)   4:5 Хоффман (Сундквист, Данн) – 61:49' (3x3)
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