«Даллас» уступил «Каролине», Гурьянов не реализовал послематчевый буллит
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал и Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников за 19.01 на площадке сделал результативную передачу.
У «Далласа» голы забили Джейсон Дикинсон, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. Нападающий Денис Гурьянов провёл на льду 19.30 и не реализовал послематчевый буллит. Российский голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.
В следующих матчах 16 и 18 февраля «Каролина» примет «Коламбус и «Флориду» соответственно, а «Даллас» 16 и 17 февраля дома сыграет с «Нэшвилл Предаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дикинсон (Кольяно, Комо) – 25:49' (5x5) 1:1 Мартинук (Гардинер, Фаст) – 37:29' (5x5) 1:2 Терявяйнен (Нечас, Гардинер) – 39:53' (5x5) 1:3 Стаал (Свечников, Трочек) – 42:06' (5x4) 2:3 Робертсон (Хинц, Секера) – 48:22' (5x5) 3:3 Павелски (Бенн, Клингберг) – 59:20' (6x4) 3:4 Трочек – 65:00' (ПБ)
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