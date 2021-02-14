«Даллас» уступил «Каролине», Гурьянов не реализовал послематчевый буллит

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал и Винсент Трочек. Российский форвард Андрей Свечников за 19.01 на площадке сделал результативную передачу.

У «Далласа» голы забили Джейсон Дикинсон, Джейсон Робертсон и Джо Павелски. Нападающий Денис Гурьянов провёл на льду 19.30 и не реализовал послематчевый буллит. Российский голкипер Антон Худобин участия в игре не принимал.

В следующих матчах 16 и 18 февраля «Каролина» примет «Коламбус и «Флориду» соответственно, а «Даллас» 16 и 17 февраля дома сыграет с «Нэшвилл Предаторз».