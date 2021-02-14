Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лайне подрался с Хагелем в матче «Чикаго» – «Коламбус»

Финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне подрался с канадским форвардом «Чикаго Блэкхоукс» Брэндоном Хагелем в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде матча Лайне попытался заступиться за партнёра по команде Джека Рословича, против которого Хагель применил силовой приём, однако поединок Лайне проиграл.

«Чикаго» обыграл «Коламбус» в овертайме. Счёт встречи – 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николя Боден, Карл Сёдерберг и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Никита Задоров за 18.33 на площадке записал на свой счёт результативную передачу.

У «Коламбуса» голы забили Лайне и Кэм Аткинсон. Форвард Михаил Григоренко за 9.25 на льду заработал показатель полезности «-1». Защитник Владислав Гавриков за 18.25 на площадке совершил два броска по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 16 и 18 февраля «Чикаго» проведёт на выезде с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» 16 февраля сыграет с «Каролиной Харрикейнз».