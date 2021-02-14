Защитник «Рейнджерс» Деанджело дал первый комментарий после инцидента с Георгиевым

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело впервые прокомментировал стычку с голкипером Александром Георгиевым после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».
«Очевидно, что я разочарован тем, как закончилась моя карьера в «Рейнджерс», но я не собираюсь сидеть здесь и разыгрывать карту жертвы. С хоккейной точки зрения есть ошибки, которые я совершил. Временами я становлюсь излишне вспыльчивым. Я первый признаю это и возьму на себя ответственность. Пытаюсь работать над собой и становиться лучше в этом компоненте, но порой случаются моменты, когда выхожу из себя. В том моменте эмоционально я перешёл черту. Как уже говорил сам Алекс, эмоции взяли вверх. Я бы хотел, чтобы всё произошло по-другому», — цитирует Деанджело New York Post.
Напомним, что после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. По итогам внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника. Сейчас Деанджело доступен для обмена в другой клуб НХЛ.
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