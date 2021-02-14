Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв стал третьей звездой матча с «Аризоной»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде в овертайме обыграл «Аризону Койотс» со счётом 5:4.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв был признан третьей звездой матча. Россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив шайбу во втором матче подряд. В этой встрече он получил рекордные в сезоне 17 минут 58 секунд игрового времени (первое звено с Райаном О’Райлли и Давидом Перроном, 0.36 – в меньшинстве, полезность «+2»), нанёс три броска и применил два силовых приёма.

Лучшим игроком матча стал нападающий «блюзменов» Майк Хоффман, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу. Второй звездой встречи признан форвард «Аризоны» Конор Гарланд, записавший на свой счёт заброшенную шайбу.