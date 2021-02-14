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Купер: знаете, что мне понравилось в голе Волкова? Он его заработал

Купер: знаете, что мне понравилось в голе Волкова? Он его заработал
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:1) поделился мнением о голе российского форварда Александра Волкова.

«Знаете, что мне понравилось в голе Волкова? Он его заработал. И заработал его полностью — от зоны обороны до зоны атаки. А вообще мне понравилась вся игра сегодня. Шайба Джонсона за 12 секунд до конца второго периода была очень важной — у соперника лопнул воздушный шарик. У нас в составе отсутствовали очень важные хоккеисты, и те, кто занял их места, сыграли здорово», — сказал Купер.

Следующий матч 16 февраля команды проведут между собой, затем «Тампа» 19 и 21 февраля сыграет на выезде с «Даллас Старз», а «Флорида» 18 февраля проведёт выездную встречу с «Каролиной Харрикейнз».

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Александр Волков забил свой первый гол в НХЛ. И сделал это после того, как стал обладателем Кубка Стэнли.
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