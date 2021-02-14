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Луи Эрикссон набрал первое очко в НХЛ с 7 марта 2020 года. Его зарплата — $ 6 млн

Луи Эрикссон набрал первое очко в НХЛ с 7 марта 2020 года. Его зарплата — $ 6 млн
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой «Кэнакс» со счётом 3:1.

В составе победителей по одному голу забили Куинн Хьюз, Тайлер Майерс и Брэндон Саттер. Автором единственной шайбы «Флэймз» стал Сэм Беннетт. В эпизоде с голом Саттера результативную передачу записал на свой счёт шведский форвард Луи Эрикссон. Это первое очко 35-летнего нападающего в НХЛ с 7 марта 2020 года.

В прошедшем сезоне Эрикссон провёл 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков. В плей-офф принял участие в 10 матчах и не набрал ни одного очка. Любопытно, что Луи — самый дорогой нападающий команды. Его контракт со среднегодовой зарплатой $ 6 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне «Ванкувер» дважды помещал Эрикссона на драфт отказов, от оттуда нападающего никто не забрал.

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