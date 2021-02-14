Барбашёв: «Сент-Луис» прибавляет с каждым матчем. Две победы подряд — это важно

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (5:4 ОТ).

«Наша команда прибавляет с каждым матчем. Конечно, у нас ещё много моментов, над которыми нужно работать, но сейчас мы счастливы тем, как играем. Две победы подряд — это важно», — сказал после матча нападающий.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв был признан третьей звездой матча. Россиянин набрал 2 (1+1) очка, забросив шайбу во втором матче подряд. В этой встрече он получил рекордные в сезоне 17 минут 58 секунд игрового времени (первое звено с Райаном О’Райлли и Давидом Перроном, 0,36 – в меньшинстве, полезность «+2»), нанёс три броска и применил два силовых приёма.